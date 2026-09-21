Orto Pasqualello, commissione convoca assessore e dirigente: "Valutare atti e progetto"

"Quanto accaduto va approfondito e valutato, carte alla mano e con un confronto tecnico", fanno sapere dalla commissione

Gela. Quanto accaduto nell'area dell'orto Pasqualello, sabato con le piogge che si sono abbattute sulla città, va approfondito, con atti e documentazione progettuale. La commissione consiliare urbanistica, nei prossimi giorni, sentirà in audizione l'assessore Luigi Di Dio e il dirigente Antonino Collura. "È necessario verificare l'iter della progettazione soprattutto sul sistema di regimentazione delle acque - spiegano il presidente Gabriele Pellegrino e i componenti Cristina Oliveri, Paolo Cafa', Antonio Cuvato e Antonio Cuvato - quanto accaduto va approfondito e valutato, carte alla mano e con un confronto tecnico".