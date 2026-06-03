Visita del Dg dell’Asp di Palermo presso la Casa di Cure Orestano, sinergia pubblico-privato

Il Direttore generale dell'Asp di Palermo, Alberto Firenze, ha effettuato una visita istituzionale presso la Casa di Cure Orestano

PALERMO (ITALPRESS) – Il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze, ha effettuato una visita istituzionale presso la Casa di Cure Orestano, struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e associata ACOP. Ad accoglierlo è stato il Direttore generale della struttura, Pierfausto Orestano che, insieme ai primari, ha illustrato i servizi offerti dalla Clinica Orestano e la vision della struttura, fondata “sulla qualità dell’assistenza, sull’innovazione tecnologica e sulla centralità del paziente”, si legge in una nota.

Nel corso dell’incontro, sottolinea la nota, “sono stati illustrati i principali progetti in corso, tra cui il conferimento dei dati clinici al Fascicolo Sanitario Elettronico, i percorsi di Certificazione della Qualità e i brillanti risultati conseguiti in particolare dai reparti di Ortopedia e Traumatologia, Cardiologia e Chirurgia Generale negli indicatori del Programma Nazionale Esiti, del Ministero della Salute a testimonianza dell’attenzione costante all’appropriatezza delle cure, alla sicurezza e agli esiti per i pazienti”.

Alberto Firenze ha quindi visitato il reparto di Diagnostica per Immagini dotato di tecnologie di ultima generazione tra cui Cardio TAC e Cardio Risonanza, “che consentono percorsi diagnostici avanzati e tempestivi a beneficio dei pazienti”, è stato sottolineato. In occasione della visita, il cardiologo Angelo Ventimiglia ha presentato anche i risultati di un innovativo intervento di impianto di pacemaker leadless, eseguito nei giorni scorsi dall’équipe cardiologica diretta da Vincenzo Cirrincione.

“Il pacemaker leadless – evidenzia la nota – è un dispositivo di stimolazione cardiaca di nuova generazione, privo di elettrocateteri e di tasca sottocutanea, che viene impiantato direttamente all’interno del cuore con una procedura mininvasiva, con la possibilità di ridurre alcune delle complicanze tipiche dei pacemaker tradizionali e di favorire un recupero più rapido e un miglior comfort per il paziente. L’adozione del pacemaker leadless – prosegue la nota – conferma l’impegno della Clinica Orestano nell’introdurre soluzioni tecnologiche all’avanguardia per il trattamento delle patologie cardiache e nel continuo miglioramento della qualità dell’assistenza offerta ai cittadini”.

Tutto lo staff medico ha espresso il proprio apprezzamento per la visita di Alberto Firenze, sottolineando come la presenza del Direttore Generale dell’ASP di Palermo rappresenti “un importante riconoscimento del lavoro svolto dalla Clinica Orestano e del contributo del privato accreditato alla rete dei servizi sanitari”. Per ACOP Sicilia, “questa visita rappresenta un importante segnale di attenzione istituzionale verso le strutture private accreditate e una testimonianza della progressiva costruzione di una sinergia sempre più forte tra pubblico e privato, con l’obiettivo condiviso di rafforzare un sistema sanitario integrato, efficiente e vicino ai cittadini”.

– Foto di repertorio Italpress –

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