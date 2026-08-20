Visita Caruso, nel centrodestra FI risponde al contropiede meloniano: "Sarà in città grazie a nostre interlocuzioni"

Nessun riferimento al parlamentare Ars FdI Salvatore Scuvera, che ha rivendicato l'interlocuzione con Caruso

Gela. Nel centrodestra, il "contropiede" meloniano sulla visita in città, la prossima settimana, dell'assessore azzurro Marcello Caruso, evidentemente non era così atteso, come abbiamo riferito. Così, gli azzurri di Forza Italia ritornano sul tema, dicendosi pienamente coinvolti nella scelta dell'assessore di effettuare una verifica nel nosocomio Vittorio Emanuele, nel pieno della mobilitazione avviata dall'amministrazione comunale. "Già da qualche giorno – dice il segretario cittadino azzurro Vincenzo Cirignotta – ero stato informato della visita dell’assessore nella nostra città. È il risultato anche del lavoro costante portato avanti dal partito a livello locale, dal capogruppo consiliare Antonino Biundo e dall’onorevole Rosetta Cirrone Cipolla, che in tutte le sedi istituzionali hanno continuato a promuovere e sostenere la venuta dell’assessore Caruso a Gela. Sarà un momento particolarmente importante e propizio per conoscere da vicino le problematiche del nostro ospedale, ascoltare le esigenze degli operatori e del territorio e, soprattutto, fare il punto sulle iniziative già realizzate e su quelle ancora da mettere in campo per rafforzare il presidio ospedaliero. Forza Italia ritiene che il confronto e il dialogo siano la strada maestra per affrontare e superare le tantissime criticità che ancora interessano l’ospedale di Gela. Tutto questo nella consapevolezza del lavoro quotidianamente portato avanti dal management dell’Asp di Caltanissetta per il potenziamento degli organici e il miglioramento dei servizi. Gli attacchi frontali e il muro contro muro servono a poco. La nostra linea politica, sul tema della sanità e, più in generale, su tutte le questioni che interessano la nostra comunità, sarà sempre quella di promuovere un confronto serio, costruttivo e finalizzato alla soluzione dei problemi. L’obiettivo deve essere uno solo: lavorare, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, affinché l’ospedale Vittorio Emanuele possa offrire ai cittadini di Gela e del comprensorio servizi sanitari sempre più adeguati. La visita dell’assessore Caruso rappresenta in questa direzione un’importante occasione di ascolto, confronto e programmazione". Nessun riferimento al parlamentare Ars FdI Salvatore Scuvera, che ha rivendicato l'interlocuzione con Caruso.