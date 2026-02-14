Virtus Trapani-Gela Basket, Bernardo: “Cercheremo di esprimere il nostro gioco”

Prima trasferta della poule promozione per il Gela Basket, impegnato sul parquet della palestra del IV Circolo per affrontare la Virtus Trapani.

Gela. Prima trasferta della poule promozione per il Gela Basket, impegnato sul parquet della palestra del IV Circolo per affrontare la Virtus Trapani, reduce da un ko in casa dell’Olympia Comiso. I biancazzurri, al contrario, hanno inaugurato la seconda fase del proprio campionato con un convincente successo per 77-67 contro la Dierre Reggio Calabria.

“Il clima è quello di una squadra in cima alla classifica che vuole continuare a vivere il sogno, siamo consapevoli che ci saranno nove finali da disputare per ottenere il miglior piazzamento possibile in griglia playoff - dichiara Salvatore Bernardo -. Scenderemo in campo come sempre con il coltello tra i denti, che sia in casa o in trasferta, provando ad esprimere la nostra pallacanestro”.