Salvo Bianca vola ancora, è campione del mondo indoor nei 60 ostacoli

Gela. Salvo Bianca non si smentisce ed è ancora sul tetto del mondo, questa volta ai campionati mondiali Virtus di atletica leggera indoor che si stanno disputando a Ourense, in Spagna. L'atleta gelese ha conquistato la medaglia d'oro nei 60 metri ostacoli, con il tempo di 8,77. Un crono che gli ha permesso di fissare non solo il nuovo record italiano ma anche quello europeo, a un passo dal record mondiale. Bianca, con la maglia della nazionale italiana, continua a mettere al collo medaglie di prestigio internazionale.