Violenza sulle donne, a Palermo firmato protocollo tra Comune e Concordia et Ius contro molestie e discriminazioni di genere

Alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Città di Palermo compie un passo storico per la tutela della dignità dei lavoratori

PALERMO (ITALPRESS) – Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Città di Palermo compie un passo storico per la tutela della dignità dei lavoratori: è il primo Comune a sottoscrivere con l’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius, ente promotore dell’Osservatorio Permanente “Zero Molestie” e titolare di tre accreditamenti presso il Ministero della Giustizia, un Protocollo d’intesa triennale per la prevenzione delle molestie e delle discriminazioni di genere.

L’intesa – approvata all’unanimità dalla Giunta comunale su proposta dell’assessore al Personale Dario Falzone e firmata dal sindaco Roberto Lagalla e dall’amministratore unico di Concordia et Ius, Fabrizio Marcianò – è stata presentata ufficialmente nella sala stampa “Pietro Scaglione” di Palazzo Palagonia alla Gancia.

Il protocollo stabilisce un’alleanza operativa a costo zero per le casse pubbliche, fondata sullo scambio gratuito di competenze, formazione specialistica e servizi di orientamento per il personale e la cittadinanza. L’accordo supera la logica delle semplici dichiarazioni di intenti introducendo azioni pratiche e misurabili, coordinate dall’ufficio Politiche conciliative del Comune, di cui è responsabile la dott.ssa Concetta Loredana Di Benedetto. Sul fronte della prevenzione, il Protocollo stabilisce percorsi formativi gratuiti ed erogati da docenti qualificati: otto ore annue obbligatorie per dirigenti, funzionari e responsabili del procedimento sul riconoscimento dei segnali di disagio e mobbing, sedici ore di alta specializzazione per gli operatori dello sportello d’ascolto comunale “Maria Luisa Troja” e dei presìdi di parità, un modulo specifico per la polizia municipale e una summer school annuale sulla prevenzione delle molestie nella Pubblica amministrazione.

Sul piano dei servizi diretti, l’intesa prevede l’apertura mensile e gratuita di uno sportello informativo pubblico in co-sede tra Palazzo Palagonia e la sede di Concordia et Ius in Via Sciuti. Lo Sportello offre un punto d’ascolto riservato per orientare dipendenti e cittadini sugli strumenti di tutela previsti dalla legge. L’accordo fissa, inoltre, un confine tassativo tra il disagio lavorativo ed i reati: dove c’è violenza non c’è alcuna mediazione. Nei casi riconducibili al Codice rosso o a reati procedibili d’ufficio, lo sportello non avvia alcuna conciliazione, ma invita e accompagna immediatamente la persona verso la magistratura, le forze dell’ordine e le reti di protezione. La mediazione civile facoltativa resta limitata esclusivamente a controversie minori di carattere relazionale, su richiesta volontaria dell’interessato. Grazie a questo accordo, Palermo diventa laboratorio nazionale, precedendo il recepimento della direttiva europea 2024/1385 contro la violenza sulle donne e dando attuazione alla Convenzione OIL 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro.

I dati raccolti dall’ufficio comunale, rigorosamente anonimi e aggregati, alimenteranno un capitolo scientifico del rapporto annuale dell’Osservatorio per monitorare costantemente il benessere lavorativo nel Comune. La gestione del Protocollo è affidata a una cabina di regia paritetica composta da tre rappresentanti del Comune e tre dell’Osservatorio, che si riunirà ogni quattro mesi. Il cronoprogramma proposto dall’Osservatorio prevede l’avvio formale della cabina di regia entro il 15 dicembre 2026, la prima apertura dello sportello a Palazzo Palagonia per giovedì 14 gennaio 2027 e la celebrazione del primo convegno annuale di rendicontazione per il 7 giugno 2027. L’Osservatorio permanente “Zero Molestie” è uno spazio di studio, formazione, prevenzione e cooperazione istituzionale contro molestie e discriminazioni, soprattutto nei luoghi di lavoro. Nasce dall’incontro tra Concordia et Ius, SI.NA.L.P. e la Rete Zero Molestie ed è stato istituito il 19 maggio 2026 a Palermo da Concordia et Ius srl.

“Con questo Protocollo – dichiara il sindaco Roberto Lagalla -, Palermo compie una scelta concreta di civiltà e responsabilità, mettendo al centro la dignità delle persone, la prevenzione delle molestie e la tutela di chi lavora. Vogliamo che il Comune sia un luogo sicuro, nel quale ogni dipendente possa svolgere la propria attività senza timore di discriminazioni, pressioni o comportamenti lesivi della propria dignità. Attraverso la formazione, l’ascolto e strumenti di tutela accessibili anche ai cittadini, intendiamo promuovere una nuova cultura del rispetto. Palermo si candida così a essere un modello di riferimento nazionale, dimostrando che le istituzioni possono e devono svolgere un ruolo attivo nel contrasto a ogni forma di molestia e violenza”.

Per Brigida Alaimo, vicesindaca di Palermo “parlare di una molestia subita sul lavoro può essere difficile, soprattutto quando si teme di essere giudicati o di avere conseguenze. Chi decide di chiedere aiuto ha diritto ad essere ascoltato con rispetto e riservatezza. È questo il senso del protocollo che abbiamo sottoscritto nell’ambito dell’Osservatorio “Zero Molestie”. Come Comune, abbiamo la responsabilità di creare le condizioni perché ogni persona possa lavorare e chiedere aiuto senza paura. La presentazione di oggi è stata anche un’occasione per parlare di queste difficoltà e per far sapere a chi le vive a chi può rivolgersi”.

“Il Comune di Palermo ha approvato all’unanimità, in Giunta, un Protocollo d’intesa con Concordia et Ius – sottolinea Pippo Pollina, Responsabile dell’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius -. Ringrazio il Sindaco Lagalla e la Vicesindaca Alaimo: quando una città mette il proprio nome accanto a un’iniziativa privata su un tema così delicato, si assume una responsabilità. Palermo l’ha fatto, ed è una città che conosce il prezzo della dignità, perché ha imparato a difenderla contro un altro genere di violenza”. “Le cose si annunciano a Roma, ma si fanno nelle città – aggiunge -. Questo Protocollo non è una dichiarazione d’intenti: ha articoli, tempi e responsabili per tre anni. Palermo sceglie di prevenire le molestie a casa propria prima di chiederlo agli altri. Dove c’è violenza non c’è mediazione: noi lavoriamo prima, dove la molestia comincia, perché la molestia è una fabbrica di solitudine. Non possiamo accorciare i processi, ma abbiamo il dovere di accorciare la solitudine”.

“Palermo anticipa l’Europa – dichiara Alessia Pollina, Fondatrice e Coordinatrice dell’Osservatorio -. È la prima città d’Italia a farsi laboratorio nazionale: applica la direttiva UE 2024/1385 contro la violenza sulle donne prima ancora del recepimento e mette in pratica la Convenzione OIL 190 contro violenza e molestie sul lavoro”. “Tre impegni: la stanza dello Sportello a Palazzo Palagonia, l’aula per la formazione dei dirigenti e il numero del Rapporto annuale con Palermo sito pilota. Se quello che ascoltiamo è violenza non c’è alcuna mediazione, ma l’invio immediato ai presìdi di tutela. Da oggi, a Palermo, è scritto; dal prossimo anno è aperto”, aggiunge.

– Foto Ufficio Stampa di Concordia et Ius S.r.l. e dell’Osservatorio Permanente «Zero Molestie» –

(ITALPRESS).