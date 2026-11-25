La riflessione Violenza contro le donne, Giudice: "Non bastano i simboli, serve impegno concreto"

"Scegliamo da che parte stare: dalla parte delle donne, della libertà, della dignità e della vita", dice Giudice

Gela. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il presidente del consiglio comunale Paola Giudice ha voluto rendere pubblica una sua riflessione sul tema. "Il 25 novembre non deve essere soltanto una giornata di commemorazione, ma un momento di riflessione e di consapevolezza collettiva. Un’occasione per ricordare quanto sia ancora necessario impegnarsi, ogni giorno, per contrastare ogni forma di violenza contro le donne. Questa giornata è dedicata alle tante donne che non ci sono più, alle loro vite spezzate, ai sogni cancellati e a un futuro che nessuno aveva il diritto di rubare. Ma è dedicata anche a tutte quelle donne che stanno lottando per uscire dalla violenza, a quelle che cercano la forza di ricominciare e, soprattutto, a quelle che vivono nella paura, che subiscono in silenzio e che non riescono ancora a trovare il coraggio di denunciare. Perché la violenza non comincia sempre con uno schiaffo. A volte si nasconde dietro una parola che umilia, un controllo mascherato da amore, una libertà negata, una minaccia o un ricatto. La violenza può essere fisica, psicologica, verbale ed economica. E non sempre lascia segni visibili, ma ferite profonde. Non bastano le scarpe rosse, i nastri o le parole pronunciate in una giornata simbolica. Serve un impegno concreto, quotidiano. Serve educare al rispetto, insegnare che l'amore non è possesso, non è controllo e non può mai trasformarsi in violenza. Serve ascoltare, sostenere, proteggere e non voltarsi mai dall'altra parte. Ogni donna deve sapere che non è sola, che chiedere aiuto non è una debolezza e che nessuna forma di violenza può essere giustificata o tollerata. Il 25 novembre ricordiamo, denunciamo, sensibilizziamo. Ma soprattutto scegliamo da che parte stare: dalla parte delle donne, della libertà, della dignità e della vita. L’auspicio è che arrivi presto un futuro in cui il 25 novembre non debba più essere una giornata per ricordare le vittime, ma soltanto una data sul calendario. Perché nessuna donna dovrebbe avere paura di vivere, di scegliere, di essere libera", così dice il presidente del civico consesso.