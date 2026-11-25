La ricorrenza Violenza contro le donne, Di Benedetto e Cavallo: "Mai girare la testa dall'altra parte"

Hanno reso pubblica una riflessione sul significato della giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Gela. I consiglieri comunali di centrodestra, Antonella Di Benedetto e Sara Cavallo, hanno reso pubblica una riflessione sul significato della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. "Il 25 novembre non è solo la giornata dei fiori, delle panchine rosse e dei post sui social. Il 25 novembre è la giornata in cui bisogna avere il coraggio di dire che la violenza contro le donne non è solo quella che lascia i lividi. È anche quella che non si vede. Quella che umilia, che zittisce, che isola, che sminuisce. È la violenza verbale. È la violenza psicologica. È la violenza istituzionale. È quella che una donna subisce quando viene aggredita verbalmente, interrotta, derisa, delegittimata solo perché è donna e perché osa dire la sua.

Può succedere ogni giorno, a lavoro, a casa, nelle istituzioni. A volte però la cosa più grave non sono solo le parole. La cosa che pesa piu di tutti è il silenzio e la mancata presa di posizione. Quel silenzio è violenza. Perché quando si tace davanti alla violenza, viene legittimata. Quando chi dovrebbe garantire rispetto e parità non interviene, manda un messaggio devastante a tutte le donne: se succede a loro figuriamoci a te, a casa, al lavoro, per strada. Purtroppo la violenza istituzionale è la più subdola, perché si traveste da normalità. Ti dicono che esageri. Che sei troppo sensibile. Che è solo politica. Che devi imparare a incassare. Ma non è così. Il rispetto non è un optional. Una donna che viene aggredita verbalmente non è solo una offesa. È una cittadina offesa. È una madre, una figlia, una lavoratrice offesa. E con lei vengono offese tutte le donne che ogni giorno lottano per farsi ascoltare. Oggi, 25 novembre, non servono altre frasi di circostanza. Servono prese di posizione chiare. Servono condanne pubbliche, senza se e senza ma. Serve il coraggio di dire che chi aggredisce verbalmente non è forte, è debole. E chi tace è complice. La violenza contro le donne si combatte ogni giorno. Si combatte con le leggi, con i centri antiviolenza, con l'educazione nelle scuole. Ma si combatte anche così: non girando la testa dall'altra parte. Non facendo finta di non aver sentito. Prendendo posizione, sempre, soprattutto quando è scomodo. Ma la solidarietà non basta. Serve rispetto. Serve giustizia. Serve che non accada mai più, a nessuna donna, in nessun luogo. Il silenzio non è neutrale. Il silenzio è una scelta. E oggi noi scegliamo di non tacere", hanno fatto sapere.