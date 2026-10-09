Violenta tromba d’aria nel Trapanese, danni e feriti

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) - Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. L...

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) - Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello Stadio. Molti pali della rete elettrica sono stati abbattuti dalla furia incontrollata del vento che ha danneggiato anche alcune case e alcune finestre di una scuola, scoperchiato tetti. Alcune strutture si sono allagate e hanno subito importanti danni interni. Un'abitazione è stata completamente distrutta. L'area è stata transennata. Sul posto le forze dell'ordine, polizia, carabinieri e vigili del fuoco. La famiglia residente è stata allontanata. La casa è stata dichiarata inagibile.

Il versante sud della città è completamente in tilt, il traffico è bloccato, l'arteria principale la strada SS115 Terrenove Bambina che collega la periferia dal centro è completamente chiusa a causa degli ingenti danni causati dai violenti eventi atmosferici. Diversi pali della luce sono stati abbattuti a causa del forte vento e i guard rail sono finiti sulla carreggiata, impedendo così la circolazione stradale. Almeno due abitazione su quel tratto stradale risultano gravemente danneggiate, oltre alla scuola media che si trova poco più avanti e che ha subito gravissimo danni. Anche nel comune limitrofo di Petrosino ci sono stati importanti danni e attualmente, a causa dei problemi che si sono verificati e del passaggio a livello chiuso, rimane difficile il collegamento tra i due comuni.

La Direzione strategica dell'Asp Trapani ha reso noto che al pronto soccorso di Marsala sono giunti 4 bambini e 5 adulti, che dopo gli esami, anche strumentali, del caso, risultano con qualche ferita da taglio e qualche escoriazione. Anche l'ospedale di Mazara del Vallo ha ricoverato dei feriti per la tromba d'aria che ha investito il marsalese. Altre quattro persone, tra cui due operatori ecologici, sono rimaste ferite a Petrosino.

- foto xa3 Italpress -

(ITALPRESS).