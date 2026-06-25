Vinicius trascina il Brasile al primo posto nel girone C, 3-0 alla Scozia

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il Brasile non sbaglia e batte 3-0 la Scozia nell'ultima giornata del girone C dei Mondiali 2026. L'undici di Ancelotti ritrova il sorriso e anche Neymar, che torna i...

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il Brasile non sbaglia e batte 3-0 la Scozia nell'ultima giornata del girone C dei Mondiali 2026. L'undici di Ancelotti ritrova il sorriso e anche Neymar, che torna in campo con la maglia della Selecao 981 giorni dopo l'ultima volta. Match a senso unico con Vinicius che mette in discesa la pratica con una doppietta tra il 7' e il 48' del primo tempo. Nella seconda frazione Cunha completa l'opera e il Brasile chiude il girone C al primo posto con 7 punti. Gli stessi del Marocco, secondo però per differenza reti (un gol fatto in meno e due subiti in più). La Scozia è terza a 3 punti ma con un 1-4 nel rapporto gol fatti-subiti. Il rischio di non rientrare nelle migliori terze è alto, mentre la Bosnia può festeggiare l'aritmetica qualificazione ai sedicesimi. Fuori Haiti con zero punti, ma senza sfigurare. Il Brasile tornerà in campo per i sedicesimi il 29 giugno alle 19 contro la seconda classificata del girone F, che attualmente vede l'Olanda davanti a Giappone, Svezia e Tunisia.

Buon inizio della Scozia ma è il Brasile ad andare avanti: leggerezza di McKenna in disimpegno, Rayan recupera e serve Vinicius, che batte Gunn per l'1-0 al 7'. Crescono i verdeoro, vicini al 2-0 con Vinicius, a cui viene annullato il gol del raddoppio al 24' per un fallo in attacco. Cunha ci prova, ma è sempre Vinicius a trascinare il Brasile: al 48' cross di Bruno Guimaraes sulla testa della stella del Real Madrid, che permette ai suoi di andare negli spogliatoi su un rassicurante 2-0.

La Scozia prova a rendersi pericolosa nel secondo tempo, ma Alisson risponde presente su colpo di testa di McTominay. Nel momento migliore dell'undici di Clarke, il Brasile colpisce in contropiede: Bruno Guimaraes sguscia in area, serve Cunha, che batte Gunn per il 3-0 al 60'. Cambi per Ancelotti, che fa esordire anche Neymar, dentro al 75' al posto di Cunha. Ritmi bassi negli ultimi minuti, con la Scozia che non riesce ad accorciare le distanze e a migliorare la differenza reti per la classifica delle migliori terze.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).