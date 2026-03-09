VINCI in Italia, nasce la Fondazione con progetti gestiti dai dipendenti

ROMA (ITALPRESS) - Nasce la Fondazione VINCI Italia, ente del Terzo Settore costituito per sostenere progetti e iniziative dedicati all'inclusione sociale e al reinserimento lavorativo di persone in s...

ROMA (ITALPRESS) - Nasce la Fondazione VINCI Italia, ente del Terzo Settore costituito per sostenere progetti e iniziative dedicati all'inclusione sociale e al reinserimento lavorativo di persone in situazioni di svantaggio, promuovendo al tempo stesso il volontariato aziendale e l'impegno civico.

Un'iniziativa che si distingue nel panorama delle fondazioni d'impresa italiane per un modello ancora poco diffuso: sono infatti le collaboratrici e i collaboratori del Gruppo VINCI in Italia a ideare, progettare e realizzare le iniziative solidali, seguendole in tutte le fasi. Un approccio che rafforza il legame tra impresa e comunità e trasforma la responsabilità sociale in azione concreta.

Le attività si sviluppano in ambiti di interesse generale: dal sostegno a persone e famiglie in difficoltà, alla promozione di iniziative culturali e formative, fino alla realizzazione di percorsi di reinserimento lavorativo per categorie fragili. L'obiettivo è offrire strumenti di autonomia e nuove opportunità, in collaborazione con altre realtà del mondo dell'associazionismo, istituzioni ed enti territoriali, operando senza fini di lucro e nel pieno rispetto dei principi del Terzo Settore.

"Fondazione VINCI Italia rappresenta la prova più tangibile di come una società di capitali possa generare valore sociale concreto verso chi è in difficoltà" - dichiara Thomas Panozzo, Presidente della Fondazione e Country Managing Director di VINCI Energies in Italia. "Abbiamo scelto di mettere al centro le nostre persone: un modello che rispecchia profondamente i valori del Gruppo e dimostra che fare impresa significa anche contribuire attivamente alla costruzione di una società più giusta, solidale e inclusiva".

Con la Fondazione, le società del Gruppo VINCI in Italia (VINCI Energies Italia Srl, Axians Italia Spa SB, VINCI Energies Building Solutions Italia Srl SB, Giordano & C Spa, Brutti Lorenzo Srl, Telematic Solutions Srl, SKE Srl, F.P.C Italia Spa) consolidano così il proprio impegno verso una visione chiara: costruire opportunità, creare integrazione e fare in modo che nessuno resti indietro.

