Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni

ROMA (ITALPRESS) - E' in corso di notifica la nota con cui ilGoverno sta comunicando alla UE la proroga, per ulteriori 15giorni, dei controlli alle frontiere aree e marittime con laSpagna. Lo rende no...

A cura di Redazione 31 agosto 2026 13:00

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ROMA (ITALPRESS) - E' in corso di notifica la nota con cui il Governo sta comunicando alla UE la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aree e marittime con la Spagna. Lo rende noto il Viminale che precisa che "la decisione è stata assunta, in linea con l'analisi effettuata dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, in ragione del permanere degli elementi di valutazione che erano stati alla base della loro reintroduzione lo scorso 1° agosto, ma al contempo anche tenendo conto delle iniziative già avviate dalla Spagna, insieme all'Unione Europea, affinchè in quell'area la situazione possa avviarsi a una prossima normalizzazione". Le valutazioni alla base del provvedimento di proroga sono state comunicate dal Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al suo omologo spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, nel corso di un "costruttivo confronto telefonico". (ITALPRESS). - foto: Ipa Agency -