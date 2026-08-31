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Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni

ROMA (ITALPRESS) - E' in corso di notifica la nota con cui ilGoverno sta comunicando alla UE la proroga, per ulteriori 15giorni, dei controlli alle frontiere aree e marittime con laSpagna. Lo rende no...

A cura di Redazione Redazione
31 agosto 2026 13:00
Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - E' in corso di notifica la nota con cui il

Governo sta comunicando alla UE la proroga, per ulteriori 15

giorni, dei controlli alle frontiere aree e marittime con la

Spagna. Lo rende noto il Viminale che precisa che "la decisione è

stata assunta, in linea con l'analisi effettuata dal Comitato

analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, in ragione del

permanere degli elementi di valutazione che erano stati alla base

della loro reintroduzione lo scorso 1° agosto, ma al contempo

anche tenendo conto delle iniziative già avviate dalla Spagna,

insieme all'Unione Europea, affinchè in quell'area la situazione

possa avviarsi a una prossima normalizzazione". Le valutazioni

alla base del provvedimento di proroga sono state comunicate dal

Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al suo omologo spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, nel corso di un "costruttivo confronto telefonico".

(ITALPRESS).

- foto: Ipa Agency -

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 31 agosto 2026

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