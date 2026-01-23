Viminale, boom di turisti in Italia nel 2025

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2025 si è registrato un rilevante aumento del turismo in tutta Italia. E' quanto emerge dai dati della piattaforma 'Alloggiati web' del Ministero dell'Interno, che consente alle...

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2025 si è registrato un rilevante aumento del turismo in tutta Italia. E' quanto emerge dai dati della piattaforma 'Alloggiati web' del Ministero dell'Interno, che consente alle strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere, di comunicare alle questure competenti le generalità delle persone alloggiate, entro 24 ore dal loro arrivo.

Gli arrivi nel Paese sono cresciuti complessivamente del 7,1%, passando da 173 milioni nel 2024 a oltre 185milioni nell'anno appena trascorso.

L'incremento del flusso turistico ha interessato sia le strutture alberghiere, aumentate a 104.660.524 di arrivi nel 2025 rispetto ai 101.629.754 dell'anno precedente (+3%), sia quelle extra alberghiere cresciute da 71.395.272 a 80.617.418 (+13%).

Il risultato positivo è frutto sia del maggiore numero di turisti italiani (aumentati del 5,1% da 77.317.707 del 2024 a 81.251.494 dell'anno scorso), sia dei turisti stranieri che sono cresciuti dell'8,7% (104.026.448 nel 2025, rispetto ai 95.707.319 dell'anno precedente).

"Dati che attestano un trend molto positivo e che saranno oggetto di confronto in occasione del Terzo Forum Internazionale del Turismo in corso a Milano a cui domani, 24 gennaio, interverrà il Ministro Matteo Piantedosi", si legge in una nota.

