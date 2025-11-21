Villa comunale, un muro cede e crolla

È accaduto nell'area della villa comunale

Gela. Un cedimento si è verificato questa mattina lungo il perimetro della villa comunale Garibaldi. Un muro esterno non ha retto, con pesanti calcinacci finiti in un'area verde. Probabilmente, la pioggia della notte ha favorito il deterioramento. Nella zona della villa comunale, nell'area dell'Orto Pasqualello, sono invece in corso lavori di riqualificazione, attesi da anni. Il cedimento è ben visibile.