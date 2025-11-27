Villa comunale, nuovi interventi di manutenzione a spese di Eni: ok accordo attuativo
Chi colloca sistemi fotovoltaici e non solo, compresa Eni, deve compensare la città con opere che siano utili per la collettività e per il decoro
Gela. Un primo quadro dei lavori da realizzare all'interno della villa comunale Garibaldi era stato definito e approvato negli scorsi mesi dall'amministrazione comunale, sotto forma di compensazioni dovute da Eni Plenitude, per un progetto di installazione di sistemi fotovoltaici nell'area dell'isola 29 del sito della multinazionale. La giunta, in giornata, ha dato mandato al sindaco Terenziano Di Stefano per procedere alla sottoscrizione di un accordo attuativo, con la società del gruppo Eni, che consentirà, a spese dell'azienda, di procedere a una seconda tranche di interventi di manutenzione ed efficientamento del giardino comunale. L'ammontare tocca i 160mila euro. Si procederà in tutti quei punti della villa non ricompresi nella prima tornata di lavori. L'amministrazione ha ormai optato per lo schema delle compensazioni davanti a installazioni, a partire da quelle per il fotovoltaico, che interessano il territorio comunale. Chi colloca sistemi di questo tipo, compresa Eni, deve compensare la città con opere che siano utili per la collettività e per il decoro.