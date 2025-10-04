Quotidiano di Gela

Vigor e Real Gela in cerca di riscatto dopo le disfatte al debutto

A Noto servirà un’altra Vigor per reagire dopo il primo ko stagionale. Medesimo discorso per il Real Gela, che oggi pomeriggio al “Presti” riceverà la visita del Carlentini.

04 ottobre 2025 09:00
Gela. Vigor Gela in missione a Noto per il primo sorriso stagionale dopo il roboante 5-1 casalingo contro il Città di Canicattini ed il 2-0 in Coppa contro il Qal’At. I numeri parlano chiaro: un gol segnato e ben sette subiti in appena 180 minuti di gioco.

Male alla prima di campionato anche il Real Gela, che ha subìto una manita in casa dell’Azzurra Francofonte. Stavolta, Spadaro e compagni avranno l’occasione di ospitare al “Presti” il Carlentini, che la prima giornata ha ceduto per 3-0 contro il Casmenarum Comiso. Grandi ambizioni per l’espetto organico agli ordini di mister Oscar Argetta.

