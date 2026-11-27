Niscemi Vigili del fuoco e sistemi robotizzati, a Niscemi salvato patrimonio librario

Dopo la frana, i Vigili del Fuoco salvano un prezioso patrimonio librario grazie anche a sistemi robotizzati. Recuperati testi rari, alcuni risalenti al Cinquecento, custoditi nella casa della famiglia Alberghina.

Caltanissetta. Dieci mesi intensi che hanno impegnato , sul fronte della frana di Niscemi , tutte le unità del corpo dei Vigili del Fuoco. Questa mattina , in prefettura a Caltanissetta, alla presenza di Licia Messina , proprio i vigili del fuoco hanno fatto il punto sugli interventi condotti , soprattutto rispetto al salvataggio dell’intero patrimonio librario conservato nell’abitazione della famiglia Alberghina , fino al momento della frana , immobile usato per custodire pubblicazioni rare del professore Angelo Marsiano.

Sono stati recuperati testi classici e pubblicazioni rare anche del 500. Il recupero come ha riferito il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Salvatore Cantale , è stato possibile anche attraverso sistemi robotizzati messi a punto da un pool di specialisti composto da ricercatori delle università di Catania, Palermo e Messina , del CNR e di Artes 4.0.

Il sistema di tecnologia è stato esposto nei suoi contenuti dal riferimento di Artes Enza Spadoni.

La famiglia Alberghina ha voluto pubblicamente ringraziare il corpo dei vigili del fuoco per quanto fatto fin dall’inizio della frana dello scorso gennaio.