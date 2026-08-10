Vigilanza ospedale, guardie giurate in sit-in: "Senza stipendi e senza sicurezza"

"Al Vittorio Emanuele la situazione è preoccupante. Sia al pronto soccorso sia nella vigilanza all'ingresso i lavoratori sono costretti a sostenere condizioni non in linea con le misure di sicurezza e di prevenzione", fanno sapere

Gela. Da due mesi senza stipendi e un'attività nel presidio ospedaliero Vittorio Emanuele che va avanti in condizioni sempre precarie. È la situazione segnalata ancora una volta dai riferimenti territoriali della Filcams-Cgil, che questa mattina hanno organizzato un sit-in con i lavoratori della "New guard", le guardie giurate che si occupano della vigilanza. "Sono in totale circa cinquanta operatori che lavorano in vari presidi ospedalieri siciliani. Al Vittorio Emanuele la situazione è preoccupante. Sia al pronto soccorso sia nella vigilanza all'ingresso i lavoratori sono costretti a sostenere condizioni non in linea con le misure di sicurezza e di prevenzione. C'è stata una verifica dello Spresal ma a oggi non conosciamo l'esito - dice il segretario provinciale della Filcams-Cgil Nuccio Corallo - al danno si aggiunge la beffa dato che questi lavoratori da quasi tre mesi non percepiscono gli stipendi. Hanno ottenuto, non tutti, solo un minimo acconto. La gestione dell'azienda è pessima e allo stesso tempo Asp, che potrebbe intervenire, non lo fa". Il sindacato ha presentato un esposto anche in procura.