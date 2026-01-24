Vigilanza cantiere Terna a Comunelli, accordo per garantire continuità lavorativa alle guardie giurate

E' stato siglato l'accordo sindacale che consente il passaggio delle guardie giurate da Ksm a Sicurtransport

Butera. Viene assicurata la continuità lavorativa per le guardie giurate che sono impegnate nelle attività di vigilanza presso il cantiere Terna a Comunelli, in territorio di Butera. E' stato siglato l'accordo sindacale che consente il passaggio delle guardie giurate da Ksm a Sicurtransport, quest'ultima ha ottenuto l'appalto per le attività. “Era giusto dare continuità ai lavoratori impegnati che non perderanno alcun diritto già acquisito – dice il segretario provinciale Ugl sicurezza civile Massimiliano Sollami – l'accordo definito permette la piena prosecuzione delle attività”.