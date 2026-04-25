Videosorveglianza con fondi ministeriali, approvato progetto esecutivo per estendere il sistema

Lo scorso anno venne perfezionato il progetto esecutivo per estendere la videosorveglianza ad aree urbane che necessitano di un monitoraggio ulteriore

Gela. Una presenza capillare, in città, di sistemi di videosorveglianza pubblica è una richiesta che più volte è pervenuta dagli organi investigativi e dalla prefettura. L'amministrazione comunale, negli anni precedenti, ha predisposto diversi progetti per la nuova videosorveglianza, poi gradualmente attivata già con la gestione amministrativa dell'ex sindaco Greco. L'amministrazione Di Stefano, a sua volta, punta a rafforzare il sistema di controllo pubblico, per arginare fenomeni soprattutto di microcriminalità ma non solo. Lo scorso anno venne perfezionato il progetto esecutivo per estendere la videosorveglianza ad aree urbane che necessitano di un monitoraggio ulteriore. Adesso, quel progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica dagli uffici del settore lavori pubblici, affidati al dirigente Antonino Collura. La copertura, per un totale di 234 mila euro, arriva da fondi ministeriali del programma Poc. I passaggi amministrativi e burocratici, compreso quello dell'approvazione in linea tecnica, sono necessari, per non incorrere nel rischio di un taglio degli stanziamenti.