Viabilità, Schifani “Misure compensative ai Comuni, lavoro in sinergia con Anas”

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana nel corso della conferenza stampa per la firma del protocollo d'intesa Regione-Anas a favore di otto Comuni.

PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo soddisfatti della definizione di queste misure compensative. Certo, guardando il promemoria, un pò di tempo è passato da quando si è iniziato a realizzarle. L’importante è però arrivare, il punto finale, arrivare alla definizione. È un comprensorio che per l’80% contiene il mio ex collegio, quindi è tutta una zona che conosco e alla quale sono rimasto fortemente legato. È giusto che ci siano queste compensazioni perché il territorio un po’ ha patito, a volte, la lunghezza dei tempi di realizzazione delle opere. Indipendenti dalla volontà naturalmente di singoli. Ci sono varianti, il territorio certe volte presenta delle anomalie ignote, l’imprevisto ci può succedere sempre. Però registriamo oggi di essere arrivati a un punto finale di concretezza, cioè lo Stato risarcisce la sofferenza dei cittadini”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso della conferenza stampa per la firma del protocollo d’intesa Regione-Anas a favore di otto Comuni.

Una convenzione fra Regione, Anas e otto Comuni siciliani (Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Ciminna, Mezzojuso, Vicari e Villafrati) relativa agli interventi di compensazione territoriale per i lavori di ammodernamento dell’itinerario Palermo-Agrigento (strade statali 121 e 189). Presenti anche l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò e il responsabile della struttura territoriale Sicilia di Anas spa, Nicola Montesano, oltre agli otto sindaci dei Comuni coinvolti. In totale i comuni riceveranno 21 milioni 356 mila euro, per la realizzazione complessiva di 18 opere.

“Ringrazio Anas anche per la collaborazione sull’A19, che naturalmente è un impegno non indifferente – ha aggiunto Schifani -. Si sono ridotte le restrizioni, si vanno riducendo i cantieri, siamo a buon punto. Un dato è certo: quando mi sono occupato, all’inizio della legislatura, del tema A19, mi è stato detto da Anas che l’intervento sarebbe stato un intervento massiccio, strutturale, perché l’A19 non era stata mai oggetto di manutenzione. Quindi i lavori sarebbero stati tanti, a tutela della sicurezza. Abbiamo condiviso un cronoprogramma per la realizzazione di questi interventi, che sono essenziali. Certo, si soffre un pò, però siamo ormai nella fase al calante. Io credo che ormai cominciamo a intravedere la fine della definizione”.

Poi parlando ai sindaci presenti: “Sono le persone di frontiera chiamate a dare le immediate risposte ai cittadini – ha sottolineato – Io ho sempre creduto nel federalismo, ho sempre creduto nell’impegno dei sindaci, i quali sono portatori di esigenze anche nei confronti di questa Regione. Noi abbiamo instaurato un ottimo rapporto con l’ANCI e abbiamo aumentato la dotazione dei trasferimenti. Sono molto soddisfatto del rapporto, perché si dialoga serenamente e correttamente, nella consapevolezza che le risorse per i Comuni sono sempre essenziali, sono sempre indispensabili, e non faremo mai mancare questo nostro sostegno, non soltanto verbale, ma anche di carattere finanziario”.

– Foto xd6/Italpress –

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