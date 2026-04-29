Via XXIV Maggio tra arte e immagini, si terrà una mostra fotografica

La mostra forografica

Gela. La Commissione consiliare cultura, sport, turismo e spettacolo, in collaborazione con gli artisti e appassionati di fotografia Fabio Cafà e Rocco Cuvato, supporta la mostra fotografica che si terrà nei giorni 23 e 24 maggio, allestita in via XXIV Maggio, nel cuore pulsante del centro storico. L'iniziativa nasce dalla volontà di restituire centralità a uno spazio che rappresenta un simbolo della memoria collettiva cittadina. Via XXIV Maggio non è infatti solo una via, ma un luogo dell'anima che in passato ha animato la vita sociale e commerciale della città, ospitando storici mercati rionali e prestigiose mostre di pittura e fotografia. Con questa esposizione si vogliono riaccendere i riflettori su uno degli angoli più suggestivi e ricchi di storia del nostro centro. La mostra è un viaggio visivo che si inserisce in un percorso di valorizzazione urbana, volto a ricordare ciò che siamo stati per immaginare ciò che via XXIV Maggio può tornare a essere: un laboratorio di cultura e socialità. I componenti della commissione cultura sottolineano l’importanza di sostenere eventi che coniugano il recupero delle tradizioni con la promozione turistica e artistica, invitando tutta la cittadinanza, le scuole e i visitatori a partecipare per riscoprire la bellezza e il potenziale dei nostri spazi storici.