"Via Venezia pericolosa e con il manto dissestato", liberali chiedono interventi

I liberali chiedono interventi per via Venezia

Gela. I liberali, dopo un confronto interno, chiedono un intervento urgente dell'amministrazione comunale per lavori di messa in sicurezza di via Venezia, lungo la quale sono in corso ormai da tempo alcuni cantieri. "Durante l’incontro, è stato evidenziato il grave stato di degrado in cui versa via Venezia. Il manto stradale è disseminato di buche e, in alcuni tratti, di veri e propri fossati, rendendo la circolazione estremamente pericolosa e caotica. Particolarmente critica è la situazione a causa delle numerose traverse che confluiscono direttamente su via Venezia, contribuendo a un traffico disordinato e spesso teatro di incidenti, alcuni dei quali purtroppo anche mortali, coinvolgendo automobilisti, motociclisti e pedoni. Questa situazione, oltre a rappresentare un grave pericolo per la sicurezza pubblica, sta causando gravi danni economici agli operatori commerciali della zona, i quali temono di subire la stessa sorte dei commercianti del centro storico, dove oltre il sessanta per cento delle attività ha chiudo negli ultimi anni. Alla luce di quanto emerso, il Partito Liberale Italiano fa appello al sindaco e all’intera giunta comunale affinché si intervenga con urgenza per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza e percorribilità della via Venezia e per la progettazione e realizzazione di un piano di riqualificazione completo e duraturo, affidato a tecnici qualificati", fa sapere il commissario Gianni Incardona. "Il Partito liberale ribadisce l’urgenza di un’azione immediata e concreta, a tutela dei cittadini, dei lavoratori e dell’intera economia locale", conclude.