Via Venezia, interventi di miglioramento: proposte commissione all'amministrazione

Le proposte della commissione

Gela. Una serie di interventi da mettere in atto in via Venezia, per migliorare la sicurezza e la viabilità. La commissione consiliare urbanistica ha fornito una relazione dettagliata all'amministrazione comunale. “Come Commissione Urbanistica abbiamo ricevuto numerose richieste di intervento da parte di residenti ed esercenti. Via Venezia è notoriamente un’arteria primaria in cui è tuttora presente un cantiere. Sappiamo che sarebbero necessari molteplici accessi e studi sulla mobilità, ma c'è un cantiere in corso appunto e quindi abbiamo scelto un approccio pragmatico, considerato il contesto di dissesto finanziario (che non consente il ricorso a espropri) e la necessità di intervenire su tre incroci critici.



-Intervento “semplice/veloce” in variante, incrocio Via Venezia e Via N. Paci/Berzelius (lato est del cavalcavia) attraverso la risagomatura dell’isola esistente e la creazione di doppie corsie verso est; chi deve svoltare in via Paci, deve incolonnarsi a destra (come su Viale Indipendenza/Europa);



-Intervento sulla rotatoria di Via Butera (la “Pironda” tanto cara a Giovanni Cacioppo, per la sua forma a pera), ormai inadeguata, che prevede il mantenimento degli spazi a servizio degli esercenti, la risagomatura della rotatoria principale con l’eliminazione dell’albero centrale, il ridisegno delle isole spartitraffico e la creazione di doppie corsie di svolta continua verso destra, il tutto senza ricorrere a espropri ma utilizzando parte di un corridoio verde attualmente poco funzionale;



-Infine una riflessione e proposta anche nell’incrocio con Via Gorgia/Schumann/Gluck, mediante la realizzazione di una rotatoria (o alternativa soluzione con spartitraffico/parcheggio) che consenta nuovi spazi di immissione e migliori condizioni di transito, e sicurezza, ampliando punto immissione in via Gorgia. Per quanto riguarda la sicurezza dei pedoni, abbiamo ricevuto conferma dagli assessori che a breve si procederà con la realizzazione di attraversamenti pedonali e altre soluzioni mirate nei punti più critici. Siamo fiduciosi nella validità delle proposte avanzate e, già nei prossimi giorni, si procederà con sopralluoghi congiunti per valutarne l’attuazione e le reali possibilità”, fanno sapere il presidente Gabriele Pellegrino e i componenti Antonio Cuvato, Cristina Oliveri, Alberto Zappietro e Paolo Cafà. Le proposte sono state consegnate agli assessori Luigi Di Dio e Simone Morgana, per i settori lavori pubblici e polizia municipale, che hanno avviato un dialogo con la commissione.

