Via Pio X a senso unico, residenti via Sciascia bloccati: "Che senso ha questa scelta?"

Gela. Via Pio X, a Caposoprano, torna a senso unico e i residenti della vicina via Sciascia, senza saperne nulla, si trovano costretti a una lungo tragitto per immettersi verso la zona est della città. C'è chi se ne è accorto solo per caso, abituato com'era al doppio senso. Oggi, invece, chi vive in via Sciascia deve raggiungere la zona del cimitero monumentale per immettersi nuovamente lungo via Palazzi. “Non capiamo la ragione di questa scelta, che riteniamo del tutto sbagliata – fanno sapere – peraltro, non possiamo accedere neanche da via Torino, dove vige un divieto e anche in quel caso è una strada a senso unico. Noi residenti di via Sciascia, dopo anni, ci troviamo praticamente bloccati su tutti i lati. L'unica soluzione è raggiungere via Manzoni per poi arrivare nella zona del cimitero monumentale e ritornare su via Palazzi. Perché tutto questo?”. Davanti alla soluzione adottata dagli uffici comunali, i residenti di via Sciascia forniscono una proposta. “A questo punto – indicano – ci venga data la possibilità di immetterci su via Torino, modificando il senso di marcia”.