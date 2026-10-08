Via Nilo, falla nell'asfalto: "Da mesi chiediamo interventi per ripararla"
Gli uffici di Caltaqua hanno fatto sapere di non averne competenza
A cura di Redazione
08 ottobre 2026 08:30
Gela. Da almeno due mesi i residenti di via Nilo formalizzano richieste di intervento per il cedimento di un tratto della strada, che ha aperto una piccola falla nell'asfalto, dalla quale fuoriescono blatte e insetti di ogni tipo. Gli uffici di Caltaqua hanno fatto sapere di non averne competenza e così ci sono state richieste indirizzate al municipio ma a oggi il problema persiste tamponato solo da un mucchio di pietre che gli stessi residenti hanno apposto per limitare anche rischi per l'incolumità dei passanti.