Salmonella e pomodori, ritirato un lotto prodotto sul territorio: domani vertice con autorità

Si ritiene che proprio quella tipologia possa essere causa dell'incremento di casi di salmonella in diverse Regioni italiane

Gela. Ormai diversi giorni fa, le autorità ministeriali hanno richiamato e tolto dal mercato un lotto di pomodoro ciliegino prodotto sul territorio gelese. Sono partite verifiche tecniche perché si ritiene che proprio quella tipologia possa essere causa dell'incremento di casi di salmonella in diverse Regioni italiane. Le autorità preposte hanno attivato tutte le misure previste dai protocolli di profilassi. I tecnici del dipartimento di prevenzione dell'Asp, domani, incontreranno anche il sindaco Terenziano Di Stefano. La riunione è stata indetta in seguito a quanto accertato nelle ultime settimane. Il richiamo riguarda colli da circa 6,5 kg e l’avviso è datato 23 settembre.