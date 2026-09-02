Via Germania nel degrado

marciapiedi impraticabili e residenti, anche con difficoltà motorie, costretti a camminare in strada. Dopo le segnalazioni al Comune, chiedono ora interventi urgenti.

Gela. Marciapiedi impraticabili, ostacoli e condizioni che rendono difficoltoso persino uscire di casa per chi ha problemi di deambulazione. È la situazione denunciata dai residenti di via Germania, che tornano a chiedere un intervento dell’amministrazione comunale dopo numerose segnalazioni che, raccontano, sarebbero rimaste senza risposte concrete.

Una situazione che diventa ancora più grave per le persone più fragili. Tra i residenti ci sono anche cittadini reduci da interventi chirurgici o con difficoltà motorie che, proprio a causa delle condizioni dei marciapiedi, non riescono a percorrerli in sicurezza e sono costretti a spostarsi sulla carreggiata, in mezzo alle automobili. Una scelta non dettata dalla volontà, ma dalla necessità.



«Dove dovremmo passare?», è la domanda che arriva dai residenti, che raccontano le difficoltà quotidiane e il timore di poter essere investiti mentre cercano semplicemente di raggiungere un negozio, un servizio o la propria automobile.



Il problema, denunciano, non sarebbe nuovo. Le segnalazioni agli uffici comunali ci sarebbero state, ma senza che fino ad oggi la situazione sia stata risolta. E così il degrado continua a incidere sulla vita quotidiana di chi abita nella zona.

Il marciapiede dovrebbe rappresentare uno spazio sicuro riservato ai pedoni, ma in via Germania, secondo quanto raccontano gli abitanti, in alcuni tratti è diventato di fatto inutilizzabile. La protesta dei residenti non è soltanto una richiesta di maggiore decoro urbano. È soprattutto una questione di sicurezza e accessibilità e pulizia.Chi vive in via Germania chiede quindi al Comune di verificare le condizioni dei marciapiedi e di programmare interventi capaci di restituire ai pedoni uno spazio percorribile e sicuro. Le immagini e le testimonianze raccolte raccontano una situazione che, per chi la vive ogni giorno, non può più essere considerata normale.



Ora i residenti chiedono che alle segnalazioni seguano finalmente i fatti: un intervento concreto per rendere nuovamente praticabili i marciapiedi e consentire a tutti, anche a chi ha difficoltà a camminare, di potersi muovere senza essere costretto a rischiare la propria sicurezza in mezzo alla strada.