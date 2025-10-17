Via Barbabianca nel degrado: cittadini esasperati chiedono interventi
La situazione è resa ancora più critica dal traffico intenso dovuto a due grandi supermercati e una farmacia. I residenti chiedono interventi urgenti per garantire sicurezza e decoro.
Gela. Via Barbabianca è diventata ormai un simbolo del degrado urbano. I residenti della zona denunciano la mancanza di marciapiedi, l’assenza di illuminazione pubblica e una segnaletica orizzontale carente, elementi che rendono la strada estremamente pericolosa, soprattutto per chi deve immettersi sulla statale adiacente o raggiungere l’altra zona del quartiere.
“È pericoloso percorrere questa strada, soprattutto di sera – racconta un abitante – senza marciapiedi e luci rischiamo continuamente incidenti. E poi qui c’è tanto traffico, tra due grandi supermercati e la farmacia, diventa un vero incubo spostarsi anche a piedi.”
La protesta dei cittadini, che da tempo chiedono interventi concreti, si concentra sulla necessità di un immediato miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale. La mancanza di infrastrutture adeguate costringe pedoni, ciclisti e automobilisti a percorrere la strada in condizioni rischiose, aumentando il rischio di incidenti.
I residenti sperano che le istituzioni locali intervengano rapidamente con lavori di manutenzione, l’installazione di marciapiedi e illuminazione, e un adeguamento della segnaletica, per restituire sicurezza e decoro a una strada fondamentale per la vita quotidiana del quartiere