La segnalazione Via Australia, residente esausta: "Palma e verde incolto, vivo con i topi davanti a casa"

Il timore costante è di vedersi entrare in casa topi e insetti di ogni tipo

Gela. Non è la prima volta che segnalazioni arrivano da via Australia, a poca distanza dalla stazione ferroviaria. È di nuovo il verde incolto o comunque non sottoposto a manutenzioni a creare disagi. Una residente, peraltro sottoposta a terapia oncologica, si trova a non poter più neanche usufruire del balcone di casa, praticamente ostruito da una palma. Le conseguenze però sono maggiori dato che la palma viene letteralmente "scalata" dai topi. Il timore costante è di vedersi entrare in casa topi e insetti di ogni tipo. "Sono stanca - dice - ho inoltrato decine di segnalazioni e anche il sindaco ne è a conoscenza. Non sono più libera di stare a casa mia senza la preoccupazione di topi, dei rami della palma che ostruiscono tutto e degli insetti. So che il sindaco fa quello che può, anche nella zona della stazione ferroviaria che è stata ripulita. Però, io e la mia famiglia non possiamo andare avanti così. Non si può sempre inserire il verde nei progetti di riqualificazione e poi non sottoporlo a manutenzione periodica. In via Australia la situazione rimane grave e io ne pago le conseguenze. Qualcuno deve intervenire e rapidamente".