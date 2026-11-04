La prospettiva Università, il progetto dei corsi in città: "Kore" si insedia a "Macchitella lab"

In giornata, i referenti dell'Università “Kore” di Enna, che con l'amministrazione comunale portano avanti più progetti, compreso quello ribattezzato “Sinapsi” per le nuove tecnologie, hanno iniziato a dare una forma pratica alla presenza in città

Gela. Il progetto dei corsi universitari in città, da dislocare a “Macchitella lab”, ex casa albergo Eni riconvertita a polo della formazione, non è ancora decollato del tutto, almeno rispetto all'attivazione vera e propria. In giornata, però, i referenti dell'Università “Kore” di Enna, che con l'amministrazione comunale portano avanti più progetti, compreso quello ribattezzato “Sinapsi” per le nuove tecnologie, hanno iniziato a dare una forma pratica alla presenza in città dell'ateneo. Proprio nella struttura di “Macchitella lab” è stata apposta l'insegna luminosa dell'ateneo ennese, che ha già ottenuto un'ala dell'immobile per svolgere attività, comprese quelle di rappresentanza. L'obiettivo vero, oltre ai corsi dei due master che erano stati previsti già lo scorso anno, è di avere attività didattiche stabili in città. Un corso per professioni sanitarie, in rapporto di collaborazione con la clinica “Santa Barbara”, sembra la via attualmente più battuta. Tra le richieste avanzate all'Anvur, agenzia nazionale che si occupa degli accreditamenti dei corsi universitari, c'è inoltre il corso di ingegneria.