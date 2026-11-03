I furti Farello, commemorazione defunti e furti: auto prese di mira dai ladri

I danni non sono rilevanti ma il dispiacere rimane. Componenti della carrozzeria e accessori sono stati portati via

Gela. Qualcuno ha approfittato della commemorazione dei defunti e del notevole afflusso di visitatori, nel cimitero Farello, per prendere di mira le auto in sosta. Nelle giornate dedicate ai cari defunti, infatti, si sono registrati furti e chi ha agito ha puntato alle auto in sosta nelle aree esterne del cimitero. Componenti della carrozzeria e accessori sono stati portati via. C'è chi si è accorto subito di quanto accaduto e chi, invece, ne ha dovuto prendere atto successivamente. I danni non sono rilevanti ma il dispiacere rimane.