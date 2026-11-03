L'attacco Azione hacker contro supermercati, frigoriferi in tilt: in un market locale perse tre tonnellate di merce

Sono stati i titolari a rendere noto di aver dovuto gettare almeno tre tonnellate di prodotti surgelati

Gela. L'attacco hacker che ha colpito, in diverse aree del mondo, la grande distribuzione, mettendo fuori uso i frigoriferi dei supermercati, si è fatto sentire anche in città. Tra i punti vendita interessati, quello a marchio Coop di via Palazzi, nel quartiere Caposoprano. Sono stati i titolari a rendere noto di aver dovuto gettare almeno tre tonnellate di prodotti surgelati. Gli hacker, prendendo di mira i software che controllano le temperature dei frigoriferi usati dai supermercati, sono riusciti ad alzarla al punto da alterare i prodotti, non più vendibili. "Uno strazio - commentano sui social i titolari del supermercato di via Palazzi - dover rinunciare a tutto questo cibo, oltre al danno economico creato".