Via Australia, decoro e interventi per la sicurezza: "Annunciati ma mai realizzati"

Si attendono interventi di manutenzione e pulizia delle aree verdi ma soprattutto finalizzati alla limitazione della velocità dei veicoli in transito

Gela. La richiesta non è nuova e arriva ancora una volta dai residenti della zona di via Australia, a poca distanza dalla stazione ferroviaria. Si attendono interventi di manutenzione e pulizia delle aree verdi ma soprattutto finalizzati alla limitazione della velocità dei veicoli in transito. “Più volte sono stati preannunciati ma non sono stati concretizzati – spiega Francesco Vaccaro – penso che l'amministrazione comunale abbia il dovere di dare attenzione a tutte le zone della città e non solo ad alcune”. Per Vaccaro, che vive in zona e più volte ha segnalato situazioni generate dai mancati interventi, anche per piazza Setti Carraro, “i lavori vanno completati”. Ci sono stati interventi di pulizia e manutenzione effettuati da Ghelas. “Anni addietro era stato affidato un appalto per la riqualificazione, che fine ha fatto?”, conclude Vaccaro.