Quotidiano di Gela
Pericolo

Vettura ribaltata in viale Indipendenza: arrivati i soccorsi

Sul posto, i mezzi dei sanitari e quelli dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine

A cura di Redazione Redazione
31 ottobre 2026 12:48
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Vettura ribaltata in viale Indipendenza: arrivati i soccorsi -
Gela
Cronaca
Condividi

Gela. Sono stati necessari i soccorsi a causa di un incidente stradale che si è verificato lungo un tratto di viale Indipendenza, a pochissima distanza dal punto nel quale, ieri sera, due vetture hanno impattato. Questa volta, una vettura si è ribaltata, praticamente davanti all'ingresso del sito delle mura Timoleontee di Caposoprano. Sul posto, i mezzi dei sanitari e quelli dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Ci sono feriti.

Continua a leggere su Quotidiano di Gela

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela