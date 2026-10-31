Pericolo Vettura ribaltata in viale Indipendenza: arrivati i soccorsi

Sul posto, i mezzi dei sanitari e quelli dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine

Gela. Sono stati necessari i soccorsi a causa di un incidente stradale che si è verificato lungo un tratto di viale Indipendenza, a pochissima distanza dal punto nel quale, ieri sera, due vetture hanno impattato. Questa volta, una vettura si è ribaltata, praticamente davanti all'ingresso del sito delle mura Timoleontee di Caposoprano. Sul posto, i mezzi dei sanitari e quelli dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Ci sono feriti.