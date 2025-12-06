“Vetrine e dimore di Natale 2025”: la seconda edizione del concorso che illumina la città

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 dicembre 2025. La premiazione dei vincitori si terrà il 7 gennaio 2025 e successivamente potrà essere realizzata una mostra fotografica con tutte le decorazioni.

Gela. . Il Lions Club Gela ATC, in collaborazione con il Comune di Gela – Assessorato al Turismo, Assessorato allo Sviluppo Economico e Assessorato Cultura e Spettacolo – promuove anche quest’anno l’iniziativa dedicata alla valorizzazione del centro storico e delle principali vie della città in occasione delle festività natalizie. Dopo il successo dello scorso anno, la seconda edizione del concorso “Vetrine e Dimore di Natale 2025”,abbraccia un’ utenza maggior. Il progetto à infatti pensato per incentivare cittadini, commercianti, host e albergatori ad abbellire vetrine, dehor e spazi esterni con decorazioni natalizie, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e accogliente in tutta Gela.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato promuovere l’arte del decoro e la creatività come strumenti di bellezza condivisa; dall’altro valorizzare Gela durante il periodo natalizio, rendendola più attrattiva e vivace per residenti, turisti e visitatori.

Il concorso è aperto a tutti i commercianti, gli host e gli albergatori che intendono partecipare decorando vetrine, facciate, ingressi, dehor e aree esterne secondo i criteri stabiliti dal bando. Le decorazioni dovranno essere ispirate ai temi del Natale e visibili dall’esterno.A valutare le opere sarà una Commissione formata da rappresentanti del Lions Club Gela ATC, dagli assessori comunali competenti e da componenti dell’VIII Commissione Consiliare Permanente, oltre a un segretario verbalizzante. Per partecipare è necessario compilare l’apposito modulo (Allegato A), consegnato da un delegato o scaricabile dal sito dedicato. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 15 dicembre 2025.

Ai primi tre classificati di ciascuna categoria (A, B e C) verranno assegnati i riconoscimenti. La cerimonia di consegna dei premi è fissata per il 7 gennaio 2025.