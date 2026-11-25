LA GIORNATA Vestiti di rosso, educati al rispetto: la Romagnoli-Solito dice no alla violenza

Protagonisti gli alunni della primaria e dell’infanzia, uniti per promuovere il rispetto, educare alla non violenza e costruire una cultura senza discriminazioni.

Gela. Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo Romagnoli-Solito ha scelto di celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un flash mob che ha coinvolto gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia.

Un mare di rosso, il colore del sangue, ma anche delle emozioni forti, dell’amore e della vita. Bambini vestiti di rosso, insieme per lanciare un messaggio che parte proprio dai più piccoli: educare al rispetto significa costruire, giorno dopo giorno, una cultura della non violenza.

Attraverso gesti, coreografie e momenti di condivisione, la scuola ha voluto trasformare una giornata di commemorazione in un’occasione di sensibilizzazione, ricordando che il contrasto alla violenza di genere non riguarda soltanto gli adulti, ma coinvolge l’intera comunità educante.

È proprio tra i banchi di scuola, attraverso l’educazione, l’ascolto e il rispetto delle differenze, che si possono gettare le basi per relazioni sane, capaci di riconoscere la libertà e la dignità dell’altro.

Un’iniziativa che, ancora una volta, ha dato voce ai bambini, protagonisti di un messaggio semplice ma fondamentale: la violenza non si insegna, il rispetto sì. E impararlo da piccoli può fare la differenza nel futuro di una società.