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Vertice urgente in casa Gela: Melfa convoca l’intera società dopo il ko con la Digiesse

La società intende prendere decisioni al fine di correre ai ripari, visto e considerato anche che mercoledì 30 settembre sarà l’ultimo giorno di mercato.

A cura di Redazione Redazione
28 settembre 2026 11:30
Vertice urgente in casa Gela: Melfa convoca l’intera società dopo il ko con la Digiesse -
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Gela. In casa Gela è inevitabilmente arrivato il momento di prendere decisioni. Il presidente Maurizio Melfa ha convocato per le 12 di oggi un’urgente riunione con i vertici della società per riflettere sulla situazione attuale dell’intero progetto tecnico.

La sconfitta di ieri - la quarta stagionale dopo quelle con Licata, Sambiase e Siracusa - non è affatto semplice da digerire. La società intende prendere decisioni al fine di correre ai ripari, visto e considerato anche che mercoledì 30 settembre sarà l’ultimo giorno di mercato.

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