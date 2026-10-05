Vertice dem, sintonia confermata con progetto Di Stefano: confronto interno proseguirà

Le cose da perfezionare non mancano ma per i dem stare nel governo locale e in un'alleanza a prevalenza progressista, guidata da Di Stefano, è un punto quasi imprescindibile

Gela. Il presupposto non cambia e difficilmente potrà mutare. Il punto di partenza così come quello di arrivo, per i dem, è il progetto per la città condiviso insieme al sindaco Terenziano Di Stefano e agli alleati. In serata, i democratici hanno sviluppato una loro riflessione interna, in seguito al vertice di maggioranza che si è tenuto giorni addietro. È probabile che sia solo un primo approfondimento al quale ne seguiranno altri. L'alleanza attuale non era in discussione e non lo sarà neanche nel prosieguo. Il partito, che è una componente di peso nella coalizione del sindaco, non da oggi punta a una firma ancora più marcata nel progetto per la città. Un tema che non è tramontato ma che allo stesso modo difficilmente potrà influenzare scelte, più o meno prossime. La compagine assessoriale del partito, attualmente retta dal vicesindaco Giuseppe Fava e dall'altro assessore Peppe Di Cristina, non va verso potenziali cambi in corsa, almeno per ora. Saranno le tappe successive, soprattutto quelle elettorali, a dire se in giunta il Pd manterrà gli attuali volti oppure se subentreranno nuovi innesti, condivisi con il capo dell'amministrazione, che a tutti gli assessori ha chiesto uno sforzo ancora maggiore. Fava, a sua volta, dovrà poi sciogliere la riserva tra la permanenza nel governo locale oppure quella all'assise civica. Aspetto che non viene trascurato. I democratici, che al loro interno non fanno mancare una dialettica anche piuttosto sostenuta, sanno comunque che il progetto con il sindaco va seguito e supportato e non sembra che ci siano dubbi sul loro si' a una ricandidatura di Di Stefano, in vista del 2029. Le cose da perfezionare non mancano ma per i dem stare nel governo locale e in un'alleanza a prevalenza progressista, guidata da Di Stefano, è un punto quasi imprescindibile.