SERIE D Gela, la verità sulla penalizzazione di cinque punti

Tutto quello che c'è da sapere sulla penalizzazione inflitta dalla Procura Federale.

Gela. Nell’ultima ora, la voce su una possibile penalizzazione per il Gela di altri cinque punti - indiscrezione certificata da un comunicato della FIGC - sta riecheggiando con grande insistenza. Il punto interrogativo, in questo caso, è: verrà sanzionata l’attuale società - che poco ha a che fare con la scorsa - o l’ASD Città di Gela dell’ex presidente Vittoria, militante oggi nel campionato di Serie D di calcio a 5? Cerchiamo di spiegarvi tutto.

Dalla scissione dello scorso 5 agosto, il Gela ha cambiato denominazione da ASD Città di Gela ad SSD Gela, cambiando contestualmente anche numero di matricola e ramo d’azienda ceduto dalla vecchia proprietà.

Il deferimento della Procura Federale di cui si parla è arrivato alla società precedente nei primi giorni di settembre: se ci fosse stato il coinvolgimento della nuova proprietà, la FIGC avrebbe dovuto comunicarlo alla nuova PEC del Gela. Il sodalizio di Melfa, invece, sostiene di non aver ricevuto alcuna comunicazione e non ha quindi avuto modo di difendersi dalla sanzione venendo a conoscenza di essa solo oggi tramite gli organi di stampa e lo stesso comunicato.

La LND, dal canto suo, non si è ancora espressa in quanto ha il dubbio se infliggere la penalizzazione alla nuova società o a quella precedente, ancora viva attraverso la squadra di calcio a 5. La società attuale del Gela sta già procedendo per vie legali per difendersi dalla penalizzazione, nel caso in cui dovesse essere confermata.

Arriverà in un secondo momento la sentenza definitiva: il dubbio se penalizzare la società di calcio a 5 gestita da Vittoria o quella di Melfa rimane e rimarrà almeno per qualche settimana. Così facendo, il Gela rischia di sprofondare nuovamente nella zona playout del girone per responsabilità da additare alla vecchia proprietà. Questo rende ancor più importante raccogliere quanti più punti possibile nei prossimi impegni di campionato per evitare che la sanzione possa avere un peso ancor più determinante nell'inerzia della stagione dei biancazzurri.