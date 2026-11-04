Il pellegrinaggio Il cammino di Santiago, passo dopo passo alla ricerca di sé

Venticinque chilometri, da Porto a Labruge, lungo la costa portoghese. È iniziato così il Cammino di Santiago di Antonio Benfatti, un viaggio che, oltre alla fatica e alla bellezza dei paesaggi, si trasforma in un percorso di riflessione.

Gela. Perché camminare così tanto? Una domanda che accompagna Antonio Benfatti lungo il Cammino di Santiago e alla quale, passo dopo passo, trova una risposta sempre più profonda. Tutto nasce quasi per gioco, con la voglia di mettersi alla prova. Poi, quei chilometri diventano un’esperienza capace di cambiare il modo di guardare la vita. Il suo viaggio è cominciato da Porto, con la prima tappa di 25 chilometri fino a Labruge, lungo il Cammino Portoghese della Costa. Un percorso tra passerelle, sabbia e oceano, dove il rumore delle onde accompagna pensieri e riflessioni.

Un’esperienza che Antonio racconta attraverso brevi video e pensieri condivisi lungo il percorso, invitando tutti a fermarsi, almeno per un momento, e riscoprire il valore di ogni singolo passo.

Il Cammino è anche questo: una strada in cui si incontra ogni sorta di gente, si intrecciano storie, esperienze e motivazioni diverse. Ma è anche un percorso che mette a dura prova il corpo, tra dolori fisici, vesciche, piaghe, muscoli affaticati e una stanchezza che, chilometro dopo chilometro, si fa sentire. Eppure, nonostante le difficoltà, ogni mattina si riparte, spinti dalla voglia di raggiungere una nuova tappa. Perché, forse, la vera meta non è soltanto Santiago de Compostela. È ritrovare una versione più autentica di sé, imparando che anche la fatica, gli incontri e gli imprevisti possono lasciare qualcosa di prezioso. E che, nella vita come lungo il Cammino, le risposte più importanti arrivano un passo alla volta.

Tra le riflessioni di Antonio, anche il tema delle scelte e dei bivi che la vita ci mette davanti. Non sempre esiste una strada più giusta delle altre: a volte, la risposta arriva semplicemente continuando a camminare.