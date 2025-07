Vertenza "Vittorio Emanuele", maggioranza: "Tutti dalla stessa parte, anche contributo Scuvera è importante"

Hanno condiviso un documento attraverso il quale ribadiscono l'invito a portare avanti, tutti insieme, la mobilitazione a tutela dell'ospedale

Gela. Nelle schermaglie a distanza tra il parlamentare Ars Scuvera e il sindaco Di Stefano, delle quali abbiamo riferito, si inserisce un approccio più morbido dei segretari di partiti e movimenti che fanno parte della maggioranza. Hanno condiviso un documento attraverso il quale ribadiscono l'invito a portare avanti, tutti insieme, la mobilitazione a tutela dell'ospedale. Escludono che possa trattarsi di un'azione meramente colorata dal centrosinistra o dal centrodestra. Si rivolgono allo stesso Scuvera. “Facendo seguito agli incontri tenutisi nei giorni scorsi sul tema della sanità, affrontati in pubblica adunanza con le associazioni, con le parti sociali, con tutti i rappresentanti politici e in fine in consiglio comunale in sessione monotematica il sindaco ha avuto pieno mandato a rappresentare alla politica e alle istituzioni di livello regionale quanto emerso nei vari confronti. Con il mandato avuto, insieme a una delegazione di rappresentanti istituzionali e politici ha portato le istanze delle associazioni, della maggioranza, della minoranza consiliare e dei cittadini al presidente della commissione sanità dell'Ars. Tutto ciò è stato fatto nello spirito di un processo rivendicativo e propositivo unitario della politica cittadina, per l’unico scopo comune che è salvare e rilanciare la struttura ospedaliera cittadina e del territorio. I vari rappresentanti si sono spontaneamente aggregati tenendo conto dell’informativa anticipata da illustrare in commissione consiliare sanità. Nessuno deve sentirsi escluso e nessuno può escludere altri da questa battaglia che non è una battaglia partitica ma per il diritto alla salute e alla vita. La discussione con la commissione regionale sanità siinquadra nell’ottica del confronto preliminare della città con l’istituzione. L’onorevole Scuvera sa che la sua presenza sarebbe stata più che gradita alla discussione, della quale tutti erano a conoscenza. Siamo certi che l’onorevole Scuvera parteciperà a tutti gli incontri opportuni, il suo contributo è ben gradito e auspicato come quello di chiunque sia in grado di aiutare la città a risolvere i problemi che l’assillano. Se in alcuni casi dovesse essere necessario diramare specifici inviti, nell’interesse dei cittadini, lo faremo”, così fanno sapere le segreterie di Pd, M5s, Mpa, Una Buona Idea, Sud chiama nord, Azione e Pc.