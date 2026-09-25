Vertenza sanità, ufficiale la manifestazione: "Facciamo sentire la nostra voce"

Il 3 ottobre l'amministrazione comunale chiama la città a sostegno della vertenza

Gela. È ufficiale la data della manifestazione cittadina per il potenziamento dell'ospedale Vittorio Emanuele. Il 3 ottobre l'amministrazione comunale chiama la città a sostegno della vertenza. "Il raduno è fissato alle ore 10:30 in via Palazzi, nei pressi del civico 124. Da qui prenderà avvio il corteo, che proseguirà lungo via Italia, quindi viale Indipendenza e via Europa, per fare successivamente rientro in via Palazzi. La durata prevista della manifestazione è di circa due ore. L’amministrazione comunale rivolge un invito alla partecipazione a tutta la comunità, affinché l’iniziativa possa rappresentare un momento unitario di attenzione e confronto sul futuro dell’ospedale Vittorio Emanuele e sulla tutela dei servizi sanitari destinati alla città e all’intero territorio. Sono invitati a partecipare cittadini e associazioni, il mondo industriale e produttivo, i commercianti, le associazioni di categoria e datoriali, i rappresentanti delle forze politiche e delle istituzioni, i sindaci dei Comuni della provincia di Caltanissetta, i presidenti dei consigli comunali, i comitati di quartiere, gli agricoltori, gli autotrasportatori, le organizzazioni sindacali, le associazioni del territorio, il mondo della scuola e gli studenti, oltre a tutte le realtà sociali, economiche e professionali che intendano manifestare la propria attenzione verso il futuro della sanità nel territorio. L’invito è rivolto, dunque, a tutte le componenti della società civile, del mondo del lavoro, delle imprese e delle istituzioni, nella convinzione che la tutela della salute e la qualità dei servizi sanitari rappresentino una questione che riguarda l’intera comunità e non una singola categoria", riporta una nota. Il sindaco Terenziano Di Stefano, che ha confermato la prosecuzione della mobilitazione, invita la città e le istituzioni a presenziare. "Questa manifestazione vuole dare voce alla nostra città e al nostro territorio – dice – e rappresentare un momento di partecipazione ampia, civile e trasversale. L’ospedale Vittorio Emanuele è un presidio fondamentale per Gela e per un territorio che comprende numerosi comuni e migliaia di cittadini. Per questo rivolgo un appello a tutte le componenti della comunità: istituzioni, mondo produttivo, lavoratori, organizzazioni sindacali, associazioni, studenti, professionisti e cittadini affinché ciascuno possa portare il proprio contributo. È importante che su un tema così delicato la nostra comunità sappia ritrovarsi e far sentire la propria voce attraverso una partecipazione responsabile e condivisa".