Vertenza sanità, Tar sospende effetti ordinanza Di Stefano per il potenziamento dei reparti dell'ospedale

Asp ha impugnato l'ordinanza sindacale e il Comune, in questa fase, non è ancora costituito

Gela. I giudici del Tar Palermo hanno sospeso l'efficacia dell'ordinanza che nelle scorse settimane il sindaco Terenziano Di Stefano ha emesso, imponendo ad Asp di rafforzare da subito il pronto soccorso dell'ospedale “Vittorio Emanuele” e altri reparti con personale del tutto sottodimensionato. Secondo i giudici, “ferme le esigenze di funzionalità del Presidio Ospedaliero "Vittorio Emanuele" di Gela, e segnatamente dei reparti eroganti “prestazioni urgenti” – l’ordinanza impugnata non indica specifiche e puntuali misure da porre in essere per la risoluzione della asserita emergenza ma appare sollecitare il compimento di attività amministrative finalizzate a risolvere le cause della stessa, con particolare riferimento alla denunciata carenza di personale”, così si legge nel decreto. Asp ha impugnato l'ordinanza sindacale e il Comune, inm questa fase, non è ancora costituito. Si entrerà nel merito a novembre. Per i giudici, il provveidmento del sindaco “può costituire indebito vincolo alla dovuta ordinaria attività di pianificazione ed erogazione del servizio assistenziale sull’intero ambito provinciale”. Il coordinatore cittadino FdI Pierpaolo Grisanti è molto critico con l'amministrazione comunale, “Una cantonata dietro l’altra. Prima l’incarico al precedente comandante della polizia municipale. Adesso l’ordinanza sindacale in materia di salute, tanto celebrata e pubblicizzata, sospesa dal Tar Sicilia già in fase cautelare. Noi avevamo sollevato per tempo i dubbi sulla legittimità del provvedimento. Evidentemente, prima di fare propaganda, sarebbe stato utile spendere qualche minuto in più per verificare gli atti. Amministrare Gela è una cosa seria. Al sindaco Di Stefano e alla sua maggioranza ricordiamo che Palazzo di Città non è uno stand gastronomico e che la città non può essere amministrata come la sagra dell’impanata”, dice Grisanti.