Vertenza sanità si allarga, dopo Gela presidio a Vittoria: "Lo facciano tutti i sindaci, mobilitiamoci"

Davanti al nosocomio “Vittorio Emanuele”, il presidio è giunto al trentatreesimo giorno. A Vittoria, in provincia di Ragusa, il sindaco Francesco Aiello e la sua giunta, da due giorni, hanno fatto partire iniziative

Vittoria. La scelta dell'amministrazione comunale del sindaco Terenziano Di Stefano, che ha voluto avviare una mobilitazione per il potenziamento del sistema sanitario locale, inizia a essere ripresa da altre città. Davanti al nosocomio “Vittorio Emanuele”, il presidio è giunto al trentatreesimo giorno. A Vittoria, in provincia di Ragusa, il sindaco Francesco Aiello e la sua giunta, da due giorni, hanno fatto partire iniziative davanti alle strutture sanitarie della città, che si potraranno per tutta la settimana. Anche in questo caso, la richiesta verte sul potenziamento dei servizi e delle strutture sanitarie e ospedaliere. Aiello ha lanciato un appello a tutti i sindaci siciliani. “La mia proposta è semplice, ogni sindaco faccia qualcosa nel proprio Comune – ha detto - un presidio, un’assemblea, un incontro con i cittadini, un’iniziativa davanti a una struttura sanitaria. Non importa quale sia la forma, ciò che conta è che la voce dei territori si faccia sentire. Se in tutta la Sicilia, contemporaneamente, i sindaci metteranno in campo iniziative a difesa della sanità, avremo costruito una grande mobilitazione civile e istituzionale che non potrà essere ignorata". La vertenza sanità è in atto e probabilmente il governo regionale dovrà dare risposte concrete nei territori, così come si è impegnato a fare, per l'ospedale "Vittorio Emanuele", l'assessore alla salute Marcello Caruso.