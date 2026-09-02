Tragedia sfiorata in via Venezia, giovane sbalzata fuori da una minicar: è ferita

È stata trasferita in ospedale per accertamenti. Pare abbia riportato fratture

Gela. Avrebbe potuto generare conseguenze ancora più gravi l'incidente stradale che in serata, su un tratto del cavalcavia di via Venezia, ha coinvolto un'Alfa e una minicar. Una giovanissima, che era a bordo della minicar, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo finendo nel terreno scosceso adiacente. Proprio il terreno ha attutito l'impatto, evitando che la ragazza finisse a ridosso della strada ferrata sottostante. È stata trasferita in ospedale per accertamenti. Pare abbia riportato fratture. Sul posto, sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco per gli accertamenti di rito.