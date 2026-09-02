Tragedia sfiorata in via Venezia, giovane sbalzata fuori da una minicar: è ferita
È stata trasferita in ospedale per accertamenti. Pare abbia riportato fratture
A cura di Redazione
02 settembre 2026 21:53
Gela. Avrebbe potuto generare conseguenze ancora più gravi l'incidente stradale che in serata, su un tratto del cavalcavia di via Venezia, ha coinvolto un'Alfa e una minicar. Una giovanissima, che era a bordo della minicar, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo finendo nel terreno scosceso adiacente. Proprio il terreno ha attutito l'impatto, evitando che la ragazza finisse a ridosso della strada ferrata sottostante. È stata trasferita in ospedale per accertamenti. Pare abbia riportato fratture. Sul posto, sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco per gli accertamenti di rito.