Incidente in via Madonna del Rosario, auto investe un pedone: è in ospedale
Accertamenti sono stati avviati dagli agenti della polizia locale
A cura di Redazione
01 settembre 2026 19:28
Gela. Un ferito è stato trasportato in ospedale. Ha riportato conseguenze dopo essere stato investito da una vettura, condotta da un anziano, in un tratto di via Madonna del Rosario. Sul posto, sono giunti i mezzi di soccorso, con l'ambulanza della Procivis. Accertamenti sono stati avviati dagli agenti della polizia locale.