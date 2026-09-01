Quotidiano di Gela

Incidente in via Madonna del Rosario, auto investe un pedone: è in ospedale

Accertamenti sono stati avviati dagli agenti della polizia locale

A cura di Redazione Redazione
01 settembre 2026 19:28
Incidente in via Madonna del Rosario, auto investe un pedone: è in ospedale -
Gela
Cronaca
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Gela. Un ferito è stato trasportato in ospedale. Ha riportato conseguenze dopo essere stato investito da una vettura, condotta da un anziano, in un tratto di via Madonna del Rosario. Sul posto, sono giunti i mezzi di soccorso, con l'ambulanza della Procivis. Accertamenti sono stati avviati dagli agenti della polizia locale.

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