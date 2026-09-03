Nascondeva 8 migranti su una barca a vela diretta verso le coste mazaresi, in manette il proprietario

Il tunisino è stato arrestato, mentre gli otto migranti sono stati fatti sbarcare nel porto di Mazara del Vallo per poi essere condotti al Cpr di contrada Milo

TRAPANI (ITALPRESS) – La scorsa notte, l’equipaggio del G.120 “Calabrese” della Sezione Operativa Navale di Porto Empedocle, ha fermato una barca a vela diretta verso le coste mazaresi, condotta da un cittadino tunisino, sulla cinquantina, incensurato e proprietario dell’imbarcazione. Il successivo controllo ha portato a scoprire, nascosti sottocoperta, 8 migranti, tutti privi di regolare titolo per l’ingresso nel territorio nazionale. Il tunisino è stato arrestato, mentre gli otto migranti sono stati fatti sbarcare nel porto di Mazara del Vallo per poi essere condotti al Cpr di contrada Milo, a Trapani. Tutti i migranti sono stati denunciati per l’ingresso irregolare nel territorio italiano mentre l’imbarcazione utilizzata per la commissione reato è stata sottoposta a sequestro.

– Foto ufficio stampa GDF –

(ITALPRESS).