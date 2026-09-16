Vertenza sanità, maggioranza: "Cirrone Cipolla mente sapendo di mentire"

I gruppi consiliari alleati di Di Stefano non condividono per nulla l'elenco di "cose fatte" presentato da Cirrone Cipolla

Gela. La levata di scudi davanti alla difesa a spada tratta del managment Asp, resa pubblica dal parlamentare Ars di Forza Italia Rosetta Cirrone Cipolla, è di buona parte della maggioranza consiliare del sindaco Terenziano Di Stefano. "Cirrone Cipolla contraddice pure il suo assessore regionale di Forza Italia Marcello Caruso - fanno sapere i gruppi di Pd, M5s e "Una Buona Idea" - in ogni sede istituzionale e non, Caruso ha parlato di problemi e carenze pesanti nel nostro nosocomio mentre il parlamentare Cirrone Cipolla descrive situazioni e interventi che non esistono, in un ospedale in continua emergenza e con un pronto soccorso che nelle ore notturne conta su un solo medico. Mente sapendo di mentire. Lo stesso sindaco di Niscemi, che lei sostiene, ha denunciato gravi carenze". I gruppi consiliari alleati di Di Stefano non condividono per nulla l'elenco di "cose fatte" presentato da Cirrone Cipolla. "Venga al Vittorio Emanuele ad appurare di persona ciò che la nostra amministrazione denuncia da quarantacinque giorni con un presidio che andrà avanti fino a quando non arriveranno certezze vere e ciò significa nuovi medici", concludono dem, pentastellati e civici.