Sedicenne gelese scomparsa, era ospite di una comunità a Canicattì: "Chi sa qualcosa ci aiuti"

L'allarme l'ha lanciato la madre

Gela. Non ha più dato notizie di sé da domenica scorsa, quando, nella serata, pare si trovasse alle giostre, insieme a un'amica, a Canicattì, in provincia di Agrigento. È stata presentata una segnalazione per la scomparsa della sedicenne gelese Sefora Rosa Cauchi. La minorenne era ospite di una comunità, proprio a Canicattì. Non ha più fatto rientro. L'allarme l'ha lanciato la madre, Valentina Arcerito. Chiunque avesse notizie da fornire, può contattare le forze dell'ordine o la famiglia.