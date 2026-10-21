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Sedicenne gelese scomparsa, era ospite di una comunità a Canicattì: "Chi sa qualcosa ci aiuti"

L'allarme l'ha lanciato la madre

A cura di Redazione Redazione
21 ottobre 2026 17:10
Sedicenne gelese scomparsa, era ospite di una comunità a Canicattì: "Chi sa qualcosa ci aiuti" - Sefora Rosa Cauchi
Sefora Rosa Cauchi
Gela
Cronaca
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Gela. Non ha più dato notizie di sé da domenica scorsa, quando, nella serata, pare si trovasse alle giostre, insieme a un'amica, a Canicattì, in provincia di Agrigento. È stata presentata una segnalazione per la scomparsa della sedicenne gelese Sefora Rosa Cauchi. La minorenne era ospite di una comunità, proprio a Canicattì. Non ha più fatto rientro. L'allarme l'ha lanciato la madre, Valentina Arcerito. Chiunque avesse notizie da fornire, può contattare le forze dell'ordine o la famiglia.

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